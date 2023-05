Profumo il bucato esattamente come mi ha insegnato mia nonna | tutti mi chiedono cosa uso

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una volta ilsapeva veramente di pulito, le nostre nonne la sapevano lunga. A dire il vero erano anche un po’ streghette, la realizzazione di strane pozioni era stata sapientemente tramandata dalle loro ave. Qualunqueriuscivano a farla con ingredienti naturali e con risultati eccellenti. Tra le tante cose il ricordo che maggiormente evoca la loro bravura è proprio ildelpulito. Aprire i cassetti e sentire la biancheria profumata, fresca, è uno dei piaceri della vita! Ecco perché vorremmo che questa sensazione perdurasse nel tempo, senza svanire dopo pochi istanti. L’ammorbidente, sicuramente, ci aiuta conferendo aluna fragranza di pulito, ma non a lungo, anzi, passati pochi giorni, evapora e non resta neppure il ricordo. Per capi igienizzati e dall’odore piacevole ...

Potere pulente in una sola POD. Le PODS perDash Allin1 + Azione Igienizzante sono dotate di un ottimoo design multi - scomparto che ...ammorbidente e Unstoppables in un'esplosione di, ...Lavare ad esempio ilin una lavatrice sporca, ti farà spendere più corrente, ti costringerà ... Ecco l'ingrediente segreto per lavare i pavimenti ed ottenere unpazzesco Affinché tutto ...Metti 3 - 6 palline di lana nell'asciugatrice insieme al. Per aggiungereai tuoi capi, puoi anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale alle palline di lana prima di metterle ...

Dalla moda stile royal al 'bucato' di scarpe il Resto del Carlino

Tra gli elettrodomestici energivori c’è la lavatrice, ma bastano poche accortezze, come smettere di usare l’ammorbidente o appendere i ...