Profondo Rosso | il mito di Dario Argento dalla pellicola al gioco online

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) 1975: nelle sale cinematografiche di tutta Italia usciva, il quinto lavoro del regista romano con il quale iniziò ad entrare nel mondo horror per rimanerci da protagonista indiscusso. Il film in questione è considerato uno dei capolavori die si può vedere oggi su Prime Video. La trama narra dell’assassinio di una parapsicologa al quale assiste Marc, un pianista jazz che sarà aiutatogiornalista Gianna Brezzi per indagare sul caso. Mentre cercano informazioni, però, le persone con cui vengono in contatto vengono uccise una dopo l’altra. Il finale non verrà rivelato in questo articolo poiché, trattandosi di un thriller, vogliamo lasciare il gusto della sorpresa a coloro che non lo hanno ancora visto. Celebre la musica composta dal gruppo rock progressivo I ...