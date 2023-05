Prof bullizzata dagli alunni? Il preside la sospende | choc a Latina

(Di giovedì 11 maggio 2023), sospesa, ripresa col telefonino mentre si accascia sul pavimento (dopo che un adolescente l'ha colpita all'addome), accusata di molestie sessuali, costretta a lasciare il lavoro. E adesso decisa a farsi giustizia: anzi, a chiedere giustizia. Cioè a denunciare quest'anno (scolastico) di “soprusi”., Lazio, liceo scientifico G. B. Grassi: una di quelle scuole “che contano”, nel senso che la frequentano tanti ragazzi bene, rampolli di famiglie agiate. E poi c'è lei, un'insegnante di 52 anni, una docente di sostegno, che non ne può più. «Mi sento ferita, vado in procura». A raccontare, a spiegare, a chiedere l'aiuto delle forze dell'ordine e della magistratura perché mica puoi finire così, nel 2023, in classe, dopo dieci anni di lavoro precario che sarà pure quello più bello del mondo (veder crescere i giovani, aprire loro le porte della ...

