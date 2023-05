Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo il pesante ko con l’Inter, che rischia di compromettere la corsa alla prossima Champions League, ladi José Mourinho cerca il pronto riscatto in Europa League. Questa sera, alle ore 21, lo stadio Olimpico ospita la sfida di andata della semifinale con ildi Xabi Alonso. La gara sarà diretta dall’inglese Michael Oliver che con i giallorossi non ha precedenti; tre invece quelli con i tedeschi, che hanno sempre vinto con il fischietto britannico in campo. I giallorossi, purtroppo, arrivano a questo delicato appuntamento con tante assenze, tutte legate agli infortuni. Il piatto piange soprattutto in difesa, dove Mou dovrà rinunciare a Smalling, Llorente e Kumbulla, oltre al lungo degente Karsdorp. Quattro ko che costringeranno il tecnico portoghese ad arretrare Cristante nel terzetto di centrali davanti a Rui ...