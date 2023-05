Ilè terminato, Milan - Inter 0 - 2 . La parola d'ordine è consapevolezza, l'Inter che fino ad un mese fa non sapeva di essere così forte ha scoperto di essere forte. Sei vittorie nelle ...Twitter ha eliminato il proprio dipartimento di comunicazione daldi licenziamenti di Elon Musk e, anche per questo, la società non ha riconosciuto il problema. Più in generale, Twitter ...... perdendo un solo punto al servizio nel secondo set - una vittoria che ha interrotto una serie di 4 sconfitte in fila alper l'americana in quel di Roma, dove non vinceva dal 3°T di ...

Primo round, Meloni-Mantovano stravincono sulle nomine: verso accordo “politico” su de Gennaro alla Gdf La Stampa

All'Inter il primo round nell'Euroderby di Champions League. I nerazzurri liquidano 2-0 il Milan nella semifinale di andata mettendo una serie ipoteca sulla finale di Istanbul. Decidono ...Nel confronto tra ex campionesse Slam, a discapito della loro attuale forma la spunta la bielorussa. Out la testa di serie n.13 Karolian Pliskova per mano di Anna Bondar ...