Prezzo del Gas | l’ombra della crisi persiste | registrato un +22% dei costi in bolletta | 1 532 | 49 euro l’anno a famiglia

Leggi su italiasera

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ad oggi laenergetica non è ancora stata risolta. Questo è dimostrato dall’aggiornamento delle tariffe del gas pubblicato dall’ARERA: per gli utenti sul mercato tutelato, laaumenta del +22,4%. Non solo, adesso tutti i fornitori di luce e gas hanno adottato offerte indicizzate, eliminando i prezzi fissi. Ciò significa che se ildell’energia aumenta, l’aumento si riflette su tutti coloro che hanno unindicizzato. Dunque, spiega il sito Pronto, sempre attento alle dinamiche dei consumi, La spesa per il gas di unamedia nelin corso (dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023) ammonta a circa 1.532,49, con una diminuzione del -3,9% rispetto alprecedente. L’aumento supera le ...