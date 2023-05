Previsioni meteo sabato 13 e domenica 14 maggio in Italia | che tempo farà

(Di giovedì 11 maggio 2023). Cosa ci aspetta nei prossimi giorni? A quanto pare nulla di troppo positivo sul fronterologico, come del resto già si ipotizzava ad inizio settimana. Ora che il weekend incalza, in molti sono curiosi su come andranno le prossime giornate e se, magari, potranno permettersi qualche gitarella fuori porta. Ecco il dettaglio per13 e142023, continuate a leggere!Roma e nel Lazio: freddo e gelo nei prossimi giorni, crollano le temperature13 e14: cosa ci aspetta Stando, allora, agli ultimi aggiornamenti, l’tutta si ritroverà in una trappola ...

Le'Nel corso del pomeriggio di oggi, giovedì 11 maggio, prevista l'attivazione di impulsi perturbati sparsi con maggior possibilità di fenomeni più intensi, seppur con bassa ...La tradizionale passeggiata nell'eccellenza enogastronomica sulle colline e tra i borghi del Comune di Pontedera deve fare infatti i conti, per la sua 17esima edizione, conche ...Allertagialla della Protezione Civile dell'Umbria per il pomeriggio dell'11 e per tutta la giornata del 12 maggio per rischio temporali. Ecco le. Per quanto riguarda la situazione sinottica ...

Il nuovo satellite meteo MTG-I1 ha ottenuto un’immagine straordinaria della Terra, con un dettaglio senza precedenti da una distanza di 36 ...CRONACA, nel corso del pomeriggio rovesci e temporali si sono formati in Lombardia e dalla fascia prealpina si sono portati verso le pianure, fino a coinvolgere i settori tra Milano e Bergamo. Eco la ...