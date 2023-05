Previdenza | Enpacl primo Ente in Italia a ottenere certificazione ‘Kind Company'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11 mag. (Lab) -nazionale die assistenza per i consulenti del lavoro, ha ottenuto la' di Etiquette Italy, progetto leader inper le consulenze di Business Etiquette, per aver allineato i propri dipendenti e dirigenti ai valori del ‘bon ton professionale'. È la prima volta che unprevidenziale ottiene questae il risultato intende fungere da esempio ispiratore per l'intero mondo del lavoro. Con la‘Open badge kind',si unisce a un elenco crescdi aziende che si impegnano ogni giorno a creare ambienti di lavoro sani, gentili e ...