Premio Bulgarelli | Spalletti vince come miglior allenatore della Serie A

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il 15 maggio tornerà ilin memoria del centrocampista del Bologna che vinse lo scudetto nel 1964. L’Ansa fa sapere che Lucianosarà premiatoA maschile, mentre ad Alessandro Spugna andrà il riconoscimentoA femminile. Il lavoro dei due allenatori, rispettivamente con il Napoli e la Roma Women, ha portato a due scudetti già decretati, nonostante i campionati non siano ancora terminati. La giuria sarà presieduta da Fabio Capello e composta da Luigi Colombo, Roberto Mancini, Sandro Mazzola, Gabriele Oriali, Luisito Suarez e Sergio Campana, oltre al presidente dell’AIC ...

Torna il, in memoria del grande centrocampista rossoblu, negli anni che videro il Bologna vincere lo scudetto del 1964, e protagonista della Nazionale con la quale conquistò la Coppa dei ...Davide Frattesi del Sassuolo e Alice Parisi della Fiorentina Women sono i vincitori del2022 - 2023 in qualità di miglior mezzala dei campionati maschili e femminili. Lo ha comunicato l'Aic tramite un comunicato: 'La cerimonia di premiazione, alla presenza del ...Nei felsinei di Pascutti, Fogli, Negri, Haller, Nielsen eche avevano appena vinto lo ...giunta Foronchi per la scuola' La settima Arte Cinema e Industria proseguono gli eventi con il...

SASSUOLO, PREMIO BULGARELLI NUMBER 8 A DAVIDE FRATTESI - Sportmediaset Sport Mediaset

Torna il Premio Bulgarelli, in memoria del grande centrocampista rossoblu, negli anni che videro il Bologna vincere lo scudetto del 1964, e protagonista della Nazionale con la quale conquistò la Coppa ...Torna il Premio Bulgarelli, in memoria del grande centrocampista, carismatica figura dei rossoblu, negli anni che videro il Bologna FC vincere lo scudetto ...