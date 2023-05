“Posso gestire l’iniezione di gonadotropina senza fare l’ecografia?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 11 maggio 2023) Salve dottore, in seguito al desiderio di una gravidanza, mi sono sottoposta a diversi controlli e per indurre l’ovulazione il ginecologo mi ha prescritto il Clomid (dal giorno 2 al 6), poi estradiolo dal giorno 7 per 14 giorni, e avevo una ecografia programmata per il giorno 11 del ciclo per vedere se il Clomid avesse fatto effetto cosicché da poterdi Ovitrelle (la prima gravidanza la ottenni al primo tentativo con questa cura). Per motivi di lavoro però non potrò essere in città ma in territorio straniero, quindi noneffettuareil giorno 11 del ciclo. Ho già comunque acquistato Ovitrelle e tenuta in frigorifero, solo vorrei sapere se anchemonitoraggio sarebbe il caso di effettuarelo stesso, ho dei test di ovulazione e ho pensato ...