Porte blindate | come migliorare la sicurezza ed evitare di essere derubati

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 11 maggio 2023) Roma, 11/05/2023 – Il furto in abitazione è uno dei reati più comuni in Italia e la porta blindata risultala via d’accesso preferita dai ladri nel 90% dei casi. Il Fabbro Roma, un esperto del settore con oltre 20 anni di esperienza, offre dei consigli utili perladella tua porta blindata e proteggere meglio la tua casa dagli intrusi. Per garantire ladella tua porta blindata, è importante controllare il cilindro della serratura e assicurarsi che sia di nuova generazione. Se la tua porta blindata è datata, è probabile che abbia una serratura a doppia mappa, che ormai è considerata obsoleta e vulnerabile. I ladri occasionali possono facilmente aprirla utilizzando il grimaldello o la chiave bulgara. Per aumentare ladella tua porta blindata, si consiglia ...