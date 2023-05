Polonia cambia nome a exclave russa Kaliningrad | Mosca | “Atto ostile”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ieri il ministro dello Sviluppo polacco Buda ha dichiarato cheora si chiamerà ufficialmente Królewiec Il Cremlino ha definito la decisione delladirenei suoi documenti ufficiali alla cittàdicome un “”.stretta tra la Lituania e lasulla costa baltica, prima della fine della Seconda guerra mondiale si chiamava Königsberg, ma annessa successivamente all’Unione sovietica fu ribattezzata in onore del politico Mikhail Kalinin. Ieri il ministro dello Sviluppo polacco, Waldemar Buda, ha dichiarato cheora si chiamerà ufficialmente Królewiec, il ...

Ieri il ministro dello Sviluppo polacco, Waldemar Buda, ha dichiarato che Kaliningrad ora si chiamerà ufficialmente Królewiec, il nome che aveva quando era governata dal Regno di Polonia nel XV e XVI ... Ora quel nome russo, Kaliningrad, che designa anche l'intera exclave russa incastonata tra Lituania e Polonia, scomparirà dalle mappe e dai documenti ufficiali polacchi e verrà sostituito da ...

Agenzia 'Non vogliamo la russificazione'. Il Cremlino: 'Una follia' – Le autorità polacche hanno deciso di rinominare l'exclave russa di Kaliningrad con il nome in lingua madre Krolewiec…