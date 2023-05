Polizia | il nuovo capo è Vittorio Pisani | la nomina in Cdm

Lamberto Giannini nominato Prefetto di Roma, Roberto Seggio nel CdA della Rai. Il Vicedirettore dell'Aisi Vittorio Pisani è ilCapo della, in sostituzione di Lamberto Giannini, che sarà ilPrefetto di Roma. E' quanto ha deciso il Consiglio dei Ministri odierno. Il Consiglio dei Ministri, inoltre, "ha preso ...La nota dell'Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale, Tobia Zevi. Auguro un buon lavoro "alPrefetto di Roma, Lamberto Giannini, e alCapo della, Vittorio Pisani. Sono certo che, con la loro grande esperienza e la profonda conoscenza della Capitale, sapranno dare un contributo importante sui tanti temi che ci vedono ...... e lo fa documentando in un suo servizio ilstratagemma utilizzato dai malviventi per ... i ladri fuggono correndo, ma vengono notati da una pattuglia dellalocale: compresa la situazione, ...

Vittorio Pisani nuovo Capo della Polizia » COISP COISP

Il nuovo capo della Polizia e direttore generale del Dipartimento di pubblica sicurezza è Vittorio Pisani. Il Cdm ha designato Roberto Sergio quale componente del Cda Rai in rappresentanza del Mef ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...