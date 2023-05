Polizia | il Governo nomina nuovo capo Vittorio Pisani

(Di giovedì 11 maggio 2023) Nel Consiglio dei Ministri di oggi, è stato scelto anche ildelladi Stato, Ilguidato da Giorgia Meloni, infatti, ha trovato e selezionato il profilo di. La scelta è stata seguita, successivamente, anche per il ruolo di Prefetto di Roma, che ha visto la selezione di Lamberto Giannini. Per la Guardia di Finanza, invece, la quadra governativa è arrivata sulla figura di Andrea De Gennaro.delladi Stato, che è stato scelto come alto profilo dal, fino a questa mattina ricopriva il ruolo di vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna ...

"Siamo profondamente grati per il lavoro che lae le Forze dell'Ordine svolgono ogni giorno ... per il quale potranno contare sul pieno sostegno del". .... attuale reggente della Guardia di Finanza sul quale c'è l'accordo nelper la nomina a ... Fratello di Gianni, ex capo dellae del Dis, è laureato in Giurisprudenza e in Scienze della ...Martedì ladi frontiera ha fermato circa 10mila migranti , quasi il doppio della media ... Per rispondere, ilfederale ha mobilitato più di 24mila agenti . Le nuove regole sull'...

Vittorio Pisani, attuale vicedirettore Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), sarà il nuovo capo della Polizia mentre l'uscente Lamberto Giannini sarà il nuovo prefetto di Roma. Lo ha stabil ..."Desidero inviare i miei migliori auguri di buon lavoro al nuovo Capo della Polizia, Vittorio Pisani, e al nuovo Prefetto di Roma, Lamberto Giannini. (ANSA) ...