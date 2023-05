Pnnr: D'Attorre (Pd), 'meno di 1/3 dei 960mln previsti sono impegnati' Gazzetta di Reggio

Serata hollywoodiana al cinematografo Sant’Angelo: stasera alle 21 si terrà la proiezione del pluripremiato “Signs of Love“ di Clarence Fuller alla presenza dei protagonisti Hopper Jack Penn e Zoe Blu ...È appena approdato su YouTube il videoclip di Stuck, il nuovo singolo della band dell'attore-musicista. Il brano anticipa l'uscita del nuovo disco dei fratelli Leto, intitolato “It's The End Of The Wo ...