Plusvalenze Juventus | Buffon | “Sono sorpreso | le colpe imputate mi sembrano generalizzate”

Leggi su sportface

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Sicuramente, conosco in modo superficiale le cose ma da quello che si evince la colpa imputata alla Juve mi sembra abbastanza generalizzata”. Così all’evento del Foglio Sportivo a Milano Gianluigi, ex portiere dellae ora al Parma, commenta le vicende giudiziarie dei bianconeri e in particolare quella sulleche porterà a una penalizzazione in classifica in data 22 maggio. SportFace.