Playoff Serie C 2023 | secondo turno fase gironi | tabellone e accoppiamenti

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ile glideldellainterna aideidi: ecco dunque la composizione di questadella post season che qualifica per il primoa livello nazionale. Si giocheranno in tutto sei partite, due per ogni girone (A, B e C) ed entrano in gioco le squadre che hanno chiuso al quarto posto la stagione regolare (la quinta nel girone A). Le teste disaranno per l’appunto le compagini che esordiscono al, le quali sfideranno giocando in casa la squadra peggio piazzata in regular season tra quelle che sono avanzate per ciascun girone, e la meglio piazzata che avanza, la ...

Ecco il tabellone del secondo turno deidiC, in cui entreranno in campo anche le quarte dei tre gironi (Pro Sesto, Carrarese e Foggia). Le partite si giocheranno il 14 maggio: gli orari verranno comunicati nei prossimi giorni.1 - 0 il risultato anche nel match tra Monopoli e Latina , con i padroni di casa che hanno rispettato il pronostico e hanno ottenuto il passaggio al secondo turno deiC 2022/2023 . A ...Il Potenza espugna il campo del Picerno , si aggiudica il derby lucano e avanza al secondo turno deidiC 2022/2023. Aveva bisogno della vittoria la squadra ospite, che difatti si è dimostrata più propositiva sin dalle prime battute, riuscendo però a trovare il gol vittoria solamente a ...

Playoff Serie C, 1° Turno Fase a Gironi - Lucchese e Renate le prime due a passare il turno TUTTO mercato WEB

Terminate le sfide valide per il primo turno playoff, in Serie C è già tempo di guardare al secondo. Di seguito gli accoppiamenti della prossima fase, quella in cui entrano in gioco le quarte dei ...Partita complicata che termina in parità quella con la Recanatese, eugubini avanti grazie al miglior piazzamento in classifica ...