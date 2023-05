Playoff Serie C 2022 23 | Audace Cerignola e Gubbio strappano il pass | fuori Juve Stabia e Recanatese

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’si impone per 3-0 sullae conquista ilaggio al secondo turno deidiC. I padroni di casa si sono portati già nella prima frazione su un doppio vantaggio: al 16esimo è grazie all’angolo battuto da Miguel Ange, che Capomaggio riesce a colpire bene di testa il cross e indirizzare verso la porta firmando l’1-0. Allungo poi messo a segno da Tascone al 29esimo, con un rasoterra velenoso. Il sigillo sul match arriva poi al 92esimo con il gol di Achik al 92esimo.aggio di turno anche per ilche pareggia contro la. E’ il 32esimo quando Di Stefano sblocca il risultato per i padroni di casa con un destro ad incrociare, imprendibile per Meli. Nella ripresa ...

La Corte d'Appello Federale ha restituito alla Reggina due dei sette punti sottratti ai calabresi, che tornano all'ottavo posto Notizie importanti in vista deiper laB. La Corte d'Appello Federale ha deciso di restituire due dei sette punti sottratti alla Reggina. I calabresi si ritrovano così all'ottavo posto in classifica a 47 ...Il Renate accede al secondo turno deidellaC 2022/2023 , con un match di primo turno tutt'altro che emozionante. Al 'Città di Meda' infatti ai padroni di casa basta lo 0 - 0 contro l'Arzignano per eliminare i veneti e ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Soltanto pareggi, finora, nelle partite deidiC. Due pareggi che però valgono come vittorie per Renate ed Ancona, dato che passano comunque il turno grazie al miglior piazzamento in classifica. LE PARTITE Girone A Renate - ...

Si è alzato il sipario sulla corsa alla Serie B attraverso i playoff. In campo città importanti e squadre forti che si sono sfidate oggi per raggiungere le già promosse Feralpisalò, Reggiana e ...Il Potenza espugna il campo del Picerno, si aggiudica il derby lucano e avanza al secondo turno dei Playoff di Serie C 2022/2023.