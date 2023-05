PLAN 75 al cinema dall’11 maggio

(Di giovedì 11 maggio 2023) Giappone, domani. Un programma governativo, il Piano 75, mira ad arginare quella che ormai è diventata un’emergenza nazionale: l’invecchiamento della popolazione. Da un lato, i costi pubblici del welfare. Dall’altro, appunto, la possibilità per gli anziani di ricorrere all’eutanasia di Stato in cambio di supporto logistico e finanziario. Vivere o morire non è un dilemma etico: è una questione di burocrazia. Basta aver compiuto 75 anni… Seguendo Michi, un’anziana che cerca solo di tirare avanti, Hiromu, un venditore del programma, e Maria, un’infermiera filippina, Hayakawa Chie dipinge con grazia e naturalezza un rigoroso dramma sociale dove convergono distopia e realismo, indagine morale e riflessione civile.75 vede scintillare l’eterno talento di Baisho Chieko nel ruolo di Michi: simbolo di un vecchio Giappone che cerca di resistere agli urti del tempo e ...

Parte da una premessa non poi così distopica la nostra recensione di75 di Chie Hayakawa, il film con Chieko Baisho, già a Cannes e Torino, che arriva aldall'11 maggio con Tucker Film dopo la presentazione al Far East Film Festival 2023 e il Premio alla ...La recensione di75, aldall'11 maggio Al problema dell'alto tasso dell'invecchiamento demografico il Giappone risponde con75: un piano governativo che offre la possibilità agli over 75 di avere l'...B Entertainment, società di produzione co - fondata da Brad Pitt e Jennifer Aniston, si occuperà della produzione, mentre Mike Vukadinovich scriverà la sceneggiatura. Nel film originale, una ...

Plan 75, quando essere anziani è una colpa Agenzia ANSA

Giappone, domani. Un programma governativo, il Piano 75, mira ad arginare quella che ormai è diventata un’emergenza nazionale: l’invecchiamento della popolazione. Da un lato, i costi pubblici del welf ...Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Treviso (Treviso). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, fil ...