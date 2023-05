Pixel Fold | rivelate specifiche e prezzo al Google I O 2023

Il racconto dele delTablet, per quanto ci riguarda, è solo cronaca tecnologica e serve per creare un nuovo punto nella storia hardware di Google, perché né il pieghevole né il ...GoogleEd eccoci al primo rimpianto : lo smartphone pieghevole di Google, il, non arriverà in Italia. Almeno per adesso. In Europa lo vedranno solo i tedeschi e gli inglesi. Un ...Android 14 , che ha iniziato a essere distribuito in versione beta a febbraio, includerà anche il supporto per schermi più grandi (tra cui quello del), funzioni di ottimizzazione della ...

Pixel Fold, lo smartphone pieghevole di Google costerà 1800 dollari Adnkronos

Google ha presentato il Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole dell'azienda. Costruito attorno a un display pieghevole da 7,6 pollici, il Pixel Fold ha anche un display di copertura da 5,8 pollici ...Google ha finalmente tolto il velo al Pixel 7a. Il Pixel 7a è alimentato dal SoC Google Tensor G2 e presenta un display FHD+, una fotocamera primaria da 64 MP e una serie di miglioramenti basati sull' ...