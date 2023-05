Pitti Uomo 2023 | 825 brand e sfilata speciale di Fendi per l’edizione numero 104

Giocare è la parola d'ordine di104, in programma dal 13 al 16 giugno alla Fortezza da Basso di Firenze, con 825 brand presenti (di cui il 41% esteri). Dopo gli anni di pandemia e le difficoltà legate alla guerra e al ...104 riparte dal Pianeta delle scimmie. Siamo a Firenze , dopo la pandemia, alle porte d'Europa c'è un conflitto bellico. Davanti al Padiglione Centrale nel piazzale della Fortezza da Basso, ...In un mercato ancora di luci e ombre, l'edizione di giugno (la 104esima) dispicca per dinamismo e ricchezza di offerta. Una vivacità che si riflette nel numero in crescita degli espositori, con una spiccata presenza di realtà internazionali, nei tanti rientri e ...

Pitti Uomo 104 scalda i motori. «A sorpresa la moda maschile cresce di più di quella femminile» Corriere della Sera

