Pisani nuovo capo della Polizia. Giannini nominato prefetto di Roma

(Di giovedì 11 maggio 2023) Vittorioè ildi Stato. Prende il posto di Lambertodi. E' quanto è stato deciso dal Consiglio dei ministri che si è appena concluso. Alla fine, quindi, l'impasse governativo si è sciolto: nel Cdm del 4 maggio ancora non era stato trovato l'accordo nella maggioranza per queste due caselle, dopo i bisticci prodotti anche sui verticiGuardia di Finanza tra Lega e Fratelli d'Italia. La prefettura diera in attesa di unda più di due mesi.

Vittorio Pisani nuovo Capo della Polizia » COISP COISP

Formalizzate in Cdm le due nomine: trovato l'accordo tra Meloni e Salvini. L'ex capo della polizia va alla prefettura della capitale, rimasta scoperta per oltre due mesi ...Vittorio Pisani, 55 anni di Catanzaro, già vice direttore dell’Aisi (Servizi segreti interni) è il nuovo capo della Polizia. Sostituisce Lamberto Giannini nominato prefetto di Roma. La decisione delib ...