Pisani capo della Polizia | con cattura Iovine e Zagaria diede colpo fatale ai Casalesi

(Di giovedì 11 maggio 2023) Una vita in prima linea nella lotta al crimine, nel 2021 l'allora premier Draghi gli aveva affidato la vice direzione dell'Aisi Vittorioè il nuovo. La nomina è arrivata oggi dal Consiglio dei ministri. Prende il posto di Lamberto Giannini, nominato prefettoCapitale. Catanzarese, 56 anni,a febbraio scorso era stato nominato prefetto e collocato fuori ruolo alla presidenza del Consiglio. Nel 2021 l’allora premier Mario Draghi e il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, gli avevano già affidato la vice direzione dell’Aisi. Dal 1999 al 2004 ha ricoperto l’incarico di funzionario coordinatore di indagini in materia di criminalità organizzata e di ricerca latitanti al Servizio Centrale Operativo. ...

Trovato l'accordo tra Meloni e Salvini. L'exdella polizia va alla prefettura della capitale, rimasta scoperta per oltre due mesi. Via libera dal Consiglio dei ministri anche a Roberto Sergio in Rai: sarà il nuovo amministratore delegato, ...Una vita in prima linea nella lotta al crimine, nel 2021 l'allora premier Draghi gli aveva affidato la vice direzione dell'Aisi Vittorioè il nuovodella Polizia. La nomina è arrivata oggi dal Consiglio dei ministri. Prende il posto di Lamberto Giannini, nominato prefetto della Capitale. Catanzarese, 56 anni,a ...- La scelta sarà formalizzata nel prossimo Consiglio dei Ministri perché oggi era assente il ministro Giorgetti

Vittorio Pisani nominato capo della Polizia Agenzia ANSA

Il superpoliziotto diventato celebre per l'arresto dei boss superlatitanti dei Casalesi. Antonio Iovine e Michele Zagaria ...Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di Vittorio Pisani (attuale vicedirettore dell’Aisi) a capo della polizia . L'uscente Lamberto Giannini sarà il prefetto di Roma. Pisani, originario d ...