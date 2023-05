Pioli | «Inter meglio del Milan nel primo tempo | ma si può ribaltare»

(Di giovedì 11 maggio 2023) Ilè uscito sconfitto dal derby di andata contro l’in semifinale di Champions League (vedi articolo): le parole di Stefanoa Sky Sport.? Stefano, nel post-partita dia Sky Sport, ha parlato del derby di andata disputato questa sera e di ciò che si aspetta da quello di ritorno in Champions League: «L’è stata più brava di noi nel. Leao non c’è ed è inutile guardare chi c’è e chi non c’è. Anche l’infortunio di Bennacer è stato pesante (vedi articolo), ma questo fa parte delle partite. Ma nella squadra doveva fare. Nel secondo abbiamo avuto qualità e convinzione diverse. Possiamo ...

5 Il Milan crolla 2 - 0 contro l'nella semifinale d'andata di Champions League, al termine dell'incontro il tecnico rossonero Stefanoè intervenuto a Prime Video : 'L'ha giocato meglio di noi nel primo tempo e ha segnato due gol, noi abbiamo giocato meglio nella ripresa e non siamo riusciti a fare due gol. Nel primo ......stoccata ai rossoneri e al loro tecnico Stefano. "Non riesce a trovare le contromisure, non è il primo derby giocato così. Il centrocampo non ha mai fatto filtro, i centrocampisti dell'..."L'ha giocato meglio nel primo tempo e ha segnato due gol, noi magari abbiamo fatto meglio nella ripresa". L'analisi Queste le parole di: "I nerazzurri hanno messo più qualità e noi ...

Intervistato a Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato così dopo la sconfitta con l'Inter: "Nel primo tempo l'inter è stata migliore di noi, noi abbiamo giocato meglio ...È terminata la gara d’andata delle semifinali di Champions League che ha visto contrapposte in un derby europeo il Milan e l’Inter. Nulla da fare per gli uomini di Pioli, che si sono dovuti arrendere ...