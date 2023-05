Pioli e la frase che ha fatto infuriare i tifosi | “Fino al settimo minuto…”

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 11 maggio 2023) Semifinale d’andata da incubo per il Milan che viene surclassato dall’Inter ma riesce comunque a tenere aperta la porta della speranza in vista del ritorno PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Grande delusione. Questo aleggia in casa Milan dopo l’andata della semifinale dell’Euroderby. Un 2-0 secco, nettissimo e sicuramente che sta più stretto all’Inter Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.