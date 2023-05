Pioli | che coraggio | “Inter mai in area prima del gol Arbitro | due pesi due misure”

(Di giovedì 11 maggio 2023) Stefanocommenta Milan-di Champions League, il tecnico dei rossoneri si lamenta anche dell’di Manzano. È unche mastica amaro quello che commenta Milan-di Champions League. Il tecnico sa perfettamente che deve essere grato alla dea bendata se la sua squadra non ha incassato almeno quattro gol nel primo tempo, risultato che poteva già chiudere la qualificazione. Alla fine il Milan perde ‘solo’ 2-0 e si riserva qualche speranza di rimonta per il ritorno. Durante il commento del match,dice: “L’nel primo tempo ha messo più qualità, noi abbiamo sbagliato troppi palloni. Fino al settimo minuto l’non era ancora entrata nella nostra, poi al primo calcio d’angolo ha fatto gol. È chiaro che ...

Al posto dell'algerino, giocatore fondamentale nello scacchiere rossonero, Stefanoinserisce Messias . Ma cambia inevitabilmente il gioco del Diavolo.già si fa sorprendere due volte. Prima ...Le ultime sostituzioni dinon cambiano niente. Se non una conclusione di Pobeganon impensierisce Onana. Milan fiacco e senza idee troppo orfano del suo totem. Primo tempo da incubo con ......sulla sinistra e mette una palla rasoterra a rimorchio sulla quale si inserisce Mkhitaryansi ... Per gli uomini dipiove sul bagnato quando Bennacer è costretto a uscire dal campo per ...

Pioli si è sfogato con l'arbitro di Milan-Inter: Ho visto due pesi e due ... Sport Fanpage

L’Inter è quasi in finale, il Milan ha quasi fallito. E’ sempre imprudente tirare conclusioni dopo la sola gara di andata, soprattutto se si parla di Champions League, ma, visto che ci ho azzeccato ne ...L'Euroderby vinto dall'Inter per 2-0 sul Milan è celebrato da tutti i quotidiani, sportivi e non, d'Italia e all'estero. Una vittoria importantissima con la squadra nerazzurra che "Vola" come titolato ...