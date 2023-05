Pietro Orlandi a Chi l’ha Visto? | “Quella lettera mi fa pensare che Emanuela sia stata portata lì | a Londra” Sciarelli | “Certe cose per noi sono polpette avvelenate”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 11 maggio 2023) “Cerchiamo di chiarire, cistate tante polemiche”:ieri è stato accolto così da Federicaa “Chi?”, dopo le controversie in merito alla sparizione nel 1983 di sua sorella, scatenate dalle scorse puntate del programma dedicato alle persone scomparse. In particolare, dache haospite in studio l’ex boss della Banda della Magliana Antonio Mancini, e in cui ci si è concentrati sull’audio diffuso mesi fa dal giornalista Alessandro Ambrosini sul suo blog Notte Criminale. Nel frammento della conversazione divulgato, Marcello Neroni, fiancheggiatore di Enrico De Pedis nella Banda della Magliana, ha parlato della scomparsa di, ...