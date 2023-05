Pierpaolo Petrelli | lo ricordate a Striscia nel ruolo di Velino? Ecco com’era e quanto è cambiato

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 11 maggio 2023)Pretelli è stato undila notizia, ve losul bancone più famoso della tv?. Oggi è un volto televisivo che si destreggia tra i programmi targati Rai e quelli Mediaset, ma Pretelli ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo proprio grazie ad Antonio Ricci che lo ha scelto come primomoro dello storico Tg satirico di Canale 5. Andiamo a vedere come èin questi anni.Pretelli èpochissimo dal suo esordio in TV (Instagram) – Grantennistoscana.itIl nome diPretelli è spesso associato al Grande Fratello Vip, visto che la sua grande popolarità l’ha acquisita proprio grazie alla sua ...