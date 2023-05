(Di giovedì 11 maggio 2023) Due frammenti di lamiera contorti in un piatto die un capello in undi focaccia: un pericolo mortale per uno studente di. L'articolo .

... la prima sono i catarifrangenti molto sporgenti, posso immaginare che sia una questione di normative, come i porta targa di grandi dimensioni, ma farli sporgere così tanto con undi...... ha deciso di rivolgere un appello ai ladri : 'Mi avete portato via undella mia storia ... In effetti - racconta il Corriere della Sera - le 'medaglie d'oro' erano fatte delpiù prezioso ......che muove magneticamente la sfera dicosì da disegnare ipnotici solchi con un percorso di volta in volta differente, che muta in modo costante la superficie sabbiosa. Ogni tavolo è un...

Pezzo di metallo nella pasta a scuola: alunno di terza primaria rischiò di soffocare. A processo la società responsabile della mensa Orizzonte Scuola

I Queens Of The Stone Age sono tornati dopo 6 anni di silenzio. Ecco Emotion Sickness, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album ...Dopo il Furore sanremese, arriva l'attesissimo disco della reunion, Per sempre. Con collaborazioni importanti, tra cui Jovanotti, Elodie e Max Pezzali. Ci sono gli anni Novanta, divertimento e anche u ...