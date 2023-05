Entrando nel suo studio, spicca una maglia numero 99 della Salernitana, quella di Krzysztof Piatek. 'È un regalo del presidente Danilo Iervolino - racconta Gianni, numero 1 della Federbasket - : ho un ottimo rapporto con lui, è una bella novità per il mondo del calcio, ha tante idee intelligenti e innovative'. Presidente, non è sfuggita la sua recente ...Italia - Ucraina, il messaggio delai senatori . Italia - Ucraina, tutto esaurito a Livorno: ... Anche per questo non può essere una partita normale ", le parole di Gianni, numero uno della ...... Gianni, volerà a Orlando per capire la reale disponibilità di Paolo Banchero nel vestire la maglia azzurra. L'Italia si è già qualificata ai Mondiali 2023, e ilpunta ad affidare a ...

Petrucci: "Poz dà entusiasmo. Banchero Difficile, ma il progetto Italia…" La Gazzetta dello Sport

Il Ct della Nazionale azzurra e il presidente della Fip ieri in visita alla mostra di Superbasket in Pescheria ...