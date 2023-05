Peskov | guerra? No | è un’operazione speciale

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 11 maggio 2023) Il portavoce del Cremlino Dmitriha affermato che le operazioni militari russe in Ucraina non sono unama. A dimostrazione di ciò, secondo, ci sarebbe la lentezza delle operazioni delle forze russe.in Ucraina? No, èIl portavoce del Cremlino Dmitri, in un’intervista per l’ATC