Pescara | Zeman | Lo scudetto del Napoli è meritato | non c' è stata storia

(Di giovedì 11 maggio 2023) L'allenatore del, Zdenek, ha parlato della vittoria dellodela "Il Centro" quotidiano abbruzzese. Queste le sue parole: "Non me lo aspettavo, però ha dimostrato di essere superiore alle altre, non per la forza dell’organico, ma per la qualità del gioco. Non c’è, il titolo è ampiamente".

foto Giuseppe Celeste/Image Sport nella foto: Zdenek Domani Zdenek compie 76 anni. L'allenatore del ha rilasciato un'intervista a Il Centro. ha più di mille panchine in ... ex terzino del e oggi allenatore della Juventus Academy di Abu Dhabi, ne è sicuro: ai play - off il volerà grazie al lavoro di e ai gol di Lescano. Tra una settimana si ... Zdenek a tuttotondo in un'intervista a Tio.ch . L'allenatore del non è mai sazio di calcio e il suo cuore, per sua stessa ammissione, così come la testa vogliono ancora dare tanto al mondo del ...

Sebastiani: "Futuro con Zeman a prescindere" PESCARA Sport 24

