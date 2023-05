“Perplessi sulle disposizioni del governo” La Cei a gamba tesa sui migranti

Leggi su iltempo

(Di giovedì 11 maggio 2023) Sul fenomenobando a «pregiudizi e ideologie». È questo il messaggio lanciato da mons. Francesco Savino, vice presidente della Cei per l'area Sud e vescovo di Cassano all'Jonio, che ha espresso pure «tà su alcunegovernative» in materia di immigrazione. Il presule, intervenendo alla presentazione del messaggio del Papa sulla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, ha osservato: «Sono perplesso ad esempio sulla protezione speciale, sulla considerazione del fenomeno migratorio come emergenziale. Mi chiedo, lo è davvero? Non è forse giunta l'ora di rivedere la legge Bossi-Fini? Il sottosegretario Mantovano si è reso disponibile ad aprire un tavolo. Noi come Chiesa abbiamo il dovere di dire, di manifestare letà. Mettiamo da parte pregiudizi e appartenenze ideologiche». ...