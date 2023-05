Perché un accordo Ppe-Ecr fa paura a Macron Parla Fidanza FdI

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 maggio 2023) Cosa potrebbe accadere se Emmanueldovesse perdere la leadership di Renew? A quel punto, dice a Formiche.net Carlo, eurodeputato di Fratelli d’Italia, molte delegazioni di quel gruppo potrebbero guardare a destra e aiutare una nuova maggioranza. Così in prospettiva legge gli attacchi di Parigi e Madrid a Roma, per un semplice calcolo elettorale: infatti un eventualestrutturato Ppe-Ecr se raggiungesse numeri sufficienti indebolirebbe per primo proprio, che deve guardarsi anche dall’attivismo del governo Meloni in Africa e certifica che la coabitazione degli ultimi anni tra socialisti e popolari non ha giovato al Ppe. Ecr sta provando, dialogando con il Ppe, a costruire il progetto dell’Europa di domani: avanzare un’idea concreta per la governance del dopo Merkel. Questa la lettura per ...