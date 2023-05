Perché la fine dell’emergenza non è la fine del Covid E sul virus sinciziale…

Leggi su formiche

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’emergenzaè finita. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato venerdì scorso ladella pandemia durata tre anni. L’allerta internazionale per la diffusione delè partita il 30 marzo del 2020. Il bilancio è stato drammatico: più di 20 milioni di morti in tutto il mondo e 756 milioni di casi. Tuttavia, in termini pratici, la decisione di porreall’emergenza cambia poco. Come si legge sul quotidiano The New York Times, in quasi tutto il mondo le limitazioni sanitarie sono scomparse. Ilha diminuito la sua pericolosità, grazie all’immunità per infezioni e per il vaccino, e la convivenza con ilinizia ad essere reale. K. Srinath Reddy, medico indiano, ex presidente della Public Health Foundation of India e già ...