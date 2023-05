Perché aumentano gli attacchi ransomware contro i servizi sanitari

(Di giovedì 11 maggio 2023) Quellol’Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila è uno dei tantiche in questi ultimi mesi hanno colpito iitaliani. Il 3 maggio scorso la cyber-gang Monti ha trafugato oltre 500 gigabyte di dati dai server dell’organizzazione abruzzese, bloccando il sistema di prenotazione delle prestazioni e creando confusione tra i pazienti. Infine, ha chiesto il riscatto, minacciando l’Asl di rendere pubblici i dati sottratti: dati medici di pazienti con Hiv, pazienti oncologici, pazienti neonati e informazioni sulla mortalità infantile e ancora informazioni personali dei dipendenti e amministrativi. La dashboard di Insicurezza Digitale mette in fila diversi altri esempi diaiitaliani, pubblici e ...

