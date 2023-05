Perché Alessandro Cecchi Paone e Simone hanno lasciato l’Isola dei Famosi 2023

(Di giovedì 11 maggio 2023) Dopo l’uscita provvisoria diAntolini, per motivi di salute, anche il suo fidanzatoha abbandonato il programma. Già dalla scorsa puntata, il conduttore televisivo si è ritrovato a giocare come concorrente singolo. Una soluzione totalmente bocciata da lui che ha minacciato legalmente Ilary Blasi e tutto il programma Mediaset. “Restiamo in coppia oppure andiamo via entrambi. Gli accordi erano questi”. In settimana,non è rientrato e nelle ultime ore è scomparso anche l’ex conduttore della Macchina del Tempo.Antolinidei. Ecco il ...

Il capogruppo di Fdi al Comune di Firenze,Draghi, si è incatenato questa mattina ... Il primo febbraio hanno fatto una pagina di risposta e mi hanno detto che non me le possono dare...Orlando Laforè e i suoi due figli, Bruno eMassa, sono stati arrestati dai Carabinieri ... Armando Laviola, ha aggiunto: "È stata un'attività particolarmente complessa anchequesti ...C'è chi ritiene che una valutazione tonda non possa essere databanalmente "non può esistere ... 24/03/2021 Autore:Palladino Recensione " Link Conclusione: "It Takes Two è un'...