Per Fedez la visita di controllo “a un anno dal fattaccio” | l’ansia sui social

(Di giovedì 11 maggio 2023) “che mi mette fare la risonanza…”, le sue parole.è alle prese con ladi“a undal” e condivide suila sua ansia, per trovare conforto e incoraggiamento nelle parole dei fan. “di, ad une qualche mese di distanza dalandata bene”, scrive nelle storie su Instagram. Le questioni di salute ditrovano posto suia undal un importante intervento chirurgico. Come è solito fare,anche stavolta tiene in costante aggiornamento i suoi follower e la vita didopo unnon fa eccezione. ...

...annuncia in una storia sui social che le sua visita di controllo è andata bene. Il rapper a marzo dello scorso anno era stato operatorimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas ...Come staIl rapper a marzo dello scorso anno era stato operatorimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas scoperto durante un controllo di routine. Ha sempre condiviso il suo percorso ...La tempestività d'altronde ha salvato la vita a, un anno fa: fu nel corso di un check up periodico che, quasicaso, i medici notarono che qualcosa non andava nel suo pancreas .di ...

"L'ansia che mi mette fare la risonanza… Visita di controllo, ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata".