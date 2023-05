Pensioni | tutto rinviato alla prossima Legge di Bilancio? Ultime aggiornamento 11 MAGGIO

(Di giovedì 11 maggio 2023)notiziedi11) Il cantiereriapre in autunno con i lavori preparatori delladi. Il cantierenon sarà riaperto prima di settembre prossimo, quando entreranno nel vivo i lavori preparatori delladi. Questa più che una sensazione dopo il tentativo – andato a vuoto – del Governo Meloni di spostare alcune risorse destinate al taglio del cuneo ad aumento trattamenti minimi, Quota 103 e Opzione Donna. Le ...

In più, ci sono; l'inflazione ancora elevata che erode i redditi e spinge a rivalutaree ... Italia bocciata sul debito, sta sbagliando: la previsione... per invalidità, disabilità, cure mediche,per le persone anziane, sostegno all'infanzia, ...di cibo hanno peggiorato gli standard di vita e questo ha contributo a scatenare proteste in......del 14 maggio ha annunciato un cospicuo amento dei salari destinati ai dipendenti pubblici di...a lavorare sugli aumenti del salario minimo per i dipendenti pubblici e sull'aumento delle

Pensioni, cambia tutto: 41 anni di contributi ma addio Opzione Donna | Tante proteste iLoveTrading

Con questa somma aggiuntiva sulla pensione molte vedove/vedovi potranno respirare un po' e magari regalarsi un breve weekend. Ecco chi potrà averla e come ...La situazione pensioni cambia e in particolare sono i limiti di pignoramento ad essere modificati con delle novità molto importanti.