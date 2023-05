Pensioni minime | da luglio arrivano arretrati e aumenti | le info utili

Ledovrebbero - utilizziamo il condizionale visto che dall'Inps non sono arrivate ancora conferme ufficiali - essere adeguate ai nuovi criteri di calcolo previsti dall'ultima legge di ...Si aspettavano con tanta attesa e adesso c'è una data ufficiale: dal prossimo primo luglio scatteranno gli aumenti per lepromesse dal governo sulla Legge di Bilancio con la norma approvata già nei mesi scorsi. Per contrastare il caro - inflazione, come abbiamo visto sul Giornale.it per i trattamenti ...Cedolinogiugno come cambiano leCome cambia cedolino delledi giugno con tasse e trattenute Cedolinogiugno ancora nessun rimborso Cedolinogiugno ...

Pensioni minime, da luglio arrivano gli aumenti. Assegno più ricco con gli arretrati la Repubblica

Di quanto aumentano le pensioni minime e quanto aspetta di arretrato Qui le tabelle definitive con tutti gli importi degli assegni adeguati alle novità introdotte dall'ultima manovra.Dal primo luglio si avranno gli aumenti sulle pensioni minime e il recupero delle somme dei mesi precedenti: ecco le nuove cifre e cosa accadrà nel 2024 ...