Pensionato ripara una buca in strada | multato per 800 euro

(Di giovedì 11 maggio 2023) Undi Barlassina, in provincia di Monza, è stato sanzionato per 800dal suo Comune per averto unain. Lo ha raccontato lui stesso dalla pagina Facebook che gestisce, ...

Undi Barlassina, in provincia di Monza, è stato sanzionato per 800 euro dal suo Comune per aver riparato una buca in strada. Lo ha raccontato lui stesso dalla pagina Facebook che gestisce, "...Monza,da solo una buca in strada e viene multato: 882 euro Claudio Trenta , unresidente a Barlassina in provincia di Monza, ha sistemato una buca sulle strisce pedonali ed è ...Poi smentendo la versione delrelativamente al tipo di segnalazioni inviate ha affermato: 'I dipendenti comunali non passano la giornata su Facebook alla ricerca di post di denuncia. ...

Barlassina, pensionato ripara da solo una buca in strada: multa da 882 euro e ordine di riaprirla Corriere Milano

Un pensionato di Barlassina, in provincia di Monza, è stato sanzionato per 800 euro dal suo Comune per aver riparato una buca in strada. (ANSA) ...Claudio Trenta, un pensionato che vive a Barlassina, in provincia di Monza, ha riparato da solo una buca sulle strisce pedonali tra via Monte Santo e via Trieste, nel suo comune di residenza.