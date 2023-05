Pensionato ripara una buca in strada | multato per 800 euro

(Di giovedì 11 maggio 2023) Undi Barlassina , in provincia di Monza , è stato sanzionato per 800dal suo Comune per averto unain. Lo ha raccontato lui stesso dalla pagina Facebook che gestisce,...

Un pensionato 72enne di Barlassina (Monza), Claudio Trenta, è stato sanzionato con una multa di ottocento euro dal Comune per aver riparato una buca in strada. Lo ha raccontato lui stesso dalla pagina ...Un pensionato di Barlassina, in provincia di Monza, è stato sanzionato per 800 euro dal suo Comune per aver riparato una buca in strada. Lo ha raccontato lui stesso dalla pagina Facebook che gestisce, ...