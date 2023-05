Pensionato ripara la buca in strada | ma gli arriva una multa di 882 euro

(Di giovedì 11 maggio 2023) Le buche nelle strade delle città e dei paesi rappresentano un problema per tanti cittadini da Nord a Sud. Spesso i cittadini segnalano delle criticità, ma le amministrazioni comunali faticano a rispondere....

Barlassina, pensionato ripara da solo una buca in strada: multa da 882 euro e ordine di riaprirla Corriere Milano

Il 72enne Claudio Trenta ha riparato di sua iniziativa una buca nel suo comune di Barlassina. Ieri, 10 maggio, gli è arrivata una multa da 622 euro (882 euro se pagata dopo 5 giorni) in cui viene ...Questa è l'Italia: lo Stato non fa il suo dovere, chi lo fa è multato - La notizia l'ho trovata sul Corriere: Barlassina (Monza), pensionato ripara da ...