Pensionato ripara la buca in strada | ma gli arriva una multa di 882 euro

Questa storia è assurda e rende bene l'idea di questo Paese dove a essere puniti sono i cittadini più civili e volenterosi. Protagonista è Claudio Trenta,di Barlassina , in provincia di Monza, molto attivo sui social e in particolare su Facebook, dove ha creato un gruppo che si chiama 'Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta)' in ...Le buche nelle strade delle città e dei paesi rappresentano un problema per tanti cittadini da Nord a Sud. Spesso i cittadini segnalano delle criticità, ma le amministrazioni comunali faticano a ...... quando ho visto che nessuno interveniva, ho deciso di agire in proprio e il 26 aprile ho riparato il danno, poi il 10 maggio è arrivata la sanzione', il commento del, che non avrebbe ...

Barlassina, pensionato ripara da solo una buca in strada: multa da 882 euro e ordine di riaprirla Corriere Milano

Claudio Trenta, pensionato della provincia di Monza è stato multato per aver riparato una buca sulle strisce pedonali ...Stanco della buca sull'asfalto, pericolosa per automobilisti, pedoni e ciclisti, ha deciso di fare da sè. Così ha preparato del bitume e lo ha messo in terra per riempire il ...