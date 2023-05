Pellegrini | «Legame forte con Inter Il mio era un calcio romantico»

(Di giovedì 11 maggio 2023) L’ex Presidente dell’Ernestoè entrato nella Hall of Fame delItaliano, la FIGC ha pubblicato le sue parole a proposito di alcune tappe del suo passato. STORIA – Ernestoripercorre il suo passato all’: «Era la mia prima volta allo stadio il 4 aprile del 1954. Vincemmo nettamente contro la Juventus (6-0, ndr), dominando la partita. Da allora ilè diventato sempre più. E nel 1984 ho acquistato l’da Ivanoe Fraizzoli. L’ho pagata meno di sei miliardi di lire. Stimo molto Massimo Moratti, ogni tanto ci sentiamo. Anche perché con la sua azienda è un mio cliente. No, dinon parliamo, ultimamente Massimo non viene allo stadio. Il nostro era unpiù ...

