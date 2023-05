Pedersen vince in volata la 6^ tappa | Leknessund in rosa

Madsla sesta tappa del Giro d'Italia 2023, la Napoli - Napoli di 162 km, beffando negli ultimi 60 metri insieme al gruppo inseguitore i due fuggitivi di giornata, Alessandro De Marchi e ...All'arrivo un deluso De Marchi ha sottolineato l'azzardo della lunga fuga a due; mentreè riuscito nell'impresa di vincere almeno una tappa nei tre grandi giri. La Classifica Generale resta ...NAPOLI - Madssi è aggiudicato allo sprint la sesta tappa del Giro d'Italia 2023, la Napoli - Napoli di 162 chilometri. Il corridore danese della Trek - Segafredo ha battuto sul traguardo di lungomare ...

Giro: il danese Pedersen vince in volata la sesta tappa Agenzia ANSA

Mads Pedersen entra nel novero dei ciclisti capaci di vincere una frazione in tutti e tre i Grandi Giri. Il danese della Trek-Segafredo si toglie la 'scimmia dalla spalla' portandosi a casa la sesta t ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 17.20 Anche in una tappa 'soft' come oggi, la classifica generale tarda ad essere ufficializzata... 17.18 Andrea ...