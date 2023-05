Pechino Express | ecco chi ha vinto la decima edizione!

(Di giovedì 11 maggio 2023) È finita pochi minuti fa laedizione di, il game show condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio in onda su Sky. Dopo migliaia di chilometri e tante avventure, gli Italoamericani, ovvero, Joe Bastianich e Andrea Belfiore, si sono aggiudicati il primo posto! Al secondo posto si sono classificati i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Terze le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Isa e Chia.

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, la coppia degli Italo Americani, hanno conquistato la vittoria disotto il cielo della Cambogia, al traguardo finale di Angkor. Nel sito archeologico della ex capitale dell'Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo, sono stati loro a ...Federica Pellegrini prende parte alla finale di, nonostante un problema alla caviglia che ne aveva messo a rischio la presenza. Insieme al marito Matteo Giunta ha raggiunto l'ultima sfida con gli Italoamericani, il duo formato da ...Federica Pellegrini ha deciso di non lasciare. Nonostante l'infortunio della semifinale, che le ha provocato un grosso fastidio alla caviglia, l'ex nuotatrice ha annunciato di voler proseguire la sua corsa in Oriente insieme al ...

Federica Pellegrini, presa la decisione sulla finale di Pechino Express Corriere dello Sport

"Vincere una gara di velocità è banale, vincere una gara portando rispetto ai popoli di cui sei ospite, alla loro cultura, portando loro sempre il tuo sorriso, questa è la vera vittoria" E infatti, co ...Pechino Express è giunto alla sua conclusione. L'edizione del 2023 è stata vinta dal duo degli italo-americani. Scopriamo chi sono i vincitori.