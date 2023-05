Pechino Express 2023 | quanto guadagnano i concorrenti e cosa si vince? Montepremi per la coppia vincitrice

La coppia dei "Novelli Sposi", composta da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, è tra le finaliste dalla nuova edizione di "" (show Sky Original prodotto da Banijay Italia, ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW). Ecco cosa ci avevano raccontato i due nel corso della conferenza stampa di presentazione ...Dopo 8000 km percorsi in tre Paesi straordinari termina, giovedì 11 maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la straordinaria avventura di. Sulla Via delle ...Dopo nove puntate e migliaia di chilometri, percorsi tutti rigorosamente in autostop, "" (show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in onda ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW) si appresta a scrivere il capitolo finale della sua "via delle Indie". Federica ...

Pechino Express arriva al traguardo finale (col "giallo" Pellegrini) Libero Magazine

L'ultima puntata dello show targato Sky vede in corsa tre coppie ancora in gara, pronte a percorrere gli ultimi 172 km prima di tagliare il traguardo finale ...Solo 172 chilometri separano le tre coppie finaliste dalla fine del reality: ecco cosa accadrà nell'ultima puntata che decreterà il vincitore dell'edizione 2023 ...