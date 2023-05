Pechino Express 2023 | l’annuncio | ecco i vincitori – Video

(Di giovedì 11 maggio 2023) (Adnkronos) – Gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia. Sono le 3 coppie arrivate in finale a. Chi sono idello show di Sky?… Immagini concesse da Sky –.sky.it; La finale diè sempre disponibile on demand L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Joe Bastianich e Andrea Belfiore, la coppia degli Italo Americani, hanno conquistato la vittoria disotto il cielo della Cambogia, al traguardo finale di Angkor. Nel sito archeologico della ex capitale dell'Impero Khmer, il più grande complesso templare al mondo, sono stati loro a ...A vincere- La via delle Indie è la coppia de "Gli Italo Americani". Joe Bastianich e Andrea Belfiore nel testa a testa con la temutissima coppia de "I Novelli Sposi" hanno avuto la meglio. ...si chiude con il trionfo di Joe Bastianich e Andrea Belfiore . La coppia degli 'Italoamericani' vince la finale, battendo Federica Pellegrini e Matteo Giunta , veri favoriti sin dalla ...

Pechino Express, stasera la finale col "giallo" di Federica Pellegrini. Le anticipazioni Sky Tg24

Gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore vincono Pechino Express 2023. Ecco cosa è successo nella finale e nel testa a testa con i Novelli Sposi ...Gli Italo Americani vincono Pechino Express: esultano, si abbracciano e si gettano a terra per la tanta felicità. I Novelli Sposi perdono come "giocatori", ma vincono come coppia. Le dichiarazioni "La ...