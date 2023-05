Pechino Express 2023 classifica finale | chi ha vinto

(Di giovedì 11 maggio 2023)Gli ultimi 172 km prima del traguardo ad Angkor, ma prima ce ne sono stati 8.000. Termina con la puntata dell’11 maggiol’incredibile e lunghissima avventura di, la decima edizione del reality di Sky sulla Vie delle Indie. Nove coppie guidate da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio hanno percorso una strada faticosissima, ma ora ne sono rimaste soltanto 3 per la finalissima. Dopo la semi, i finalistisono gli Italo Americani (Joe Bastianich e Andrea Belfiore), Le Mediterranee (Carolina ...

Federica Pellegrini prende parte alla finale di, nonostante un problema alla caviglia che ne aveva messo a rischio la presenza. Insieme al marito Matteo Giunta ha raggiunto l'ultima sfida con gli Italoamericani, il duo formato da ...Federica Pellegrini ha deciso di non lasciare. Nonostante l'infortunio della semifinale, che le ha provocato un grosso fastidio alla caviglia, l'ex nuotatrice ha annunciato di voler proseguire la sua corsa in Oriente insieme al ...Matteo Giunta è nato a Pesaro il 7 maggio del 1982 ed è un allenatore di nuoto, nonché marito della campionessa Federica Pellegrini. Lui ha 40 anni e vanta alle spalle una brillante carriera e nel ...

Pechino Express, stasera la finale col "giallo" di Federica Pellegrini. Le anticipazioni Sky Tg24

Pechino Express, il reality tutto all’insegna dell’avventura targato Sky, da diverse settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. E ora, tra una prova e l’altra, la gara è davver ...Chi vince Pechino Express 2023 E’ il giorno della finale del reality, che andrà in onda alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Chi vince Pechino Express 2023 A giocarsi la decima e ultima ...